Il giornale punzecchia De Ketelaere: "Ultima chance. E Pioli scommette sul Diavolo in panchina"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il massiccio turnover di Stefano Pioli quest'oggi contro il Bologna è la notizia del weekend: l'allenatore rossonero manderà in campo tutte le sue seconde linee, a partire da Charles De Ketelaere che avrà una nuova opportunità. Il Giornale, questa mattina in edicola, la descrive così: "Ultima chance". Ennesima ultima chiamata per il giovane belga, titolare 40 giorni dopo la trasferta di Firenze (che, per la cronaca, non andò benissimo).