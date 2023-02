Il Giornale recita: "Il Diavolo a San Valentino si è innamorato di Thiaw"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Giornale di questa mattina titola così sull'uomo del momento in casa Milan che arriva direttamente dalla vicina Germania: "Il Diavolo a San Valentino si è innamorato di Thiaw". Mentre molte coppiette si godevano una cena al lume di candela, i tifosi rossoneri si sono goduti sotto i riflettori di San Siro un Malick Thiaw alla sua prima in assoluto in Champions League che ha giocato da assoluto veterano, annullando il temibile tridente del Tottenham con una prestazione molto solida. Il giovane centrale tedesco è il volto di questa rinascita che il Milan sta tentando dopo un momento davvero oscuro.