Il Giornale riporta le parole di Pioli: "Tra choc e scossa: «Chi non ci crede stia a casa»"

Il Milan sta vivendo una situazione complicatissima: la vittoria è stata trovata solamente due volte nelle ultime otto partite, in tutte le competizione. E l'ultima gara contro il Borussia Dortmund potrebbe aver posto la pietra tombale sulle aspirazioni di ottavi di finale dei rossoneri in Champions, anche se l'ultima parola verrà detta il 13 dicembre. Un Milan che Il Giornale questa mattina definisce a metà tra lo "choc" per il momento che sta passando e la volonta di "scossa" che nelle scorse stagioni c'è sempre stata ma che in questa tarda ad arrivare.

Pioli in questo si è dimostrato deciso e ha rivelato quello che ha detto ai suoi giocatori dopo la sconfitta europea. Quasi un ultimatum: "Ho detto solo una cosa alla squadra: per il campionato mancano 25 partite; se qualcuno di noi qua dentro non crede di poter raggiungere Inter e Juve giovedì non si sarebbe dovuto presentare agli allenamenti".