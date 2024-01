Il Giornale risponde a Marotta: "Le lepri sono due... E il depotenziamento del Var può essere decisivo"

Nel corso dell'assemblea di Serie A di ieri mattina, il dirigente dell'Inter Beppe Marotta ha preso la parola e ha difeso il suo club dagli attacchi dopo l'errore di Fabbri che ha permesso ai nerazzurri di portarsi in vantaggio contro il Verona nell'ultimo turno di campionato. Queste le parole di Marotta: "Noi siamo la lepre e dobbiamo schivare le fucilate degli inseguitori".

Questa mattina Il Giornale ha risposto direttamente al dirigente nerazzurro e poi ha analizzato la situazione arbitrale in Serie A, titolando: "Le lepri sono due... E il depotenziamento del Var può essere decisivo". Nel pezzo si descrive come nel campionato italiano ci sia troppa difformità di giudizio tra un episodio e l'altro. Inoltre il tema vero è che in molti vedono un depotenziamento del Var, in favore delle scelte dell'arbitro, quasi a proteggerlo. In tutto questo però, in risposta a Marotta, si scrive: "L'importante è che riconosca che in questa corsa allo scudetto le lepri sono due e con il primato che si gioca punto a punto anche un semplice errore o omissione del var commesso con una delle due lepri può risultare decisivo".