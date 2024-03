Il Giornale scrive: "Il Diavolo del Cardinale, a Praga si gioca l'Europa ma non è in vendita"

vedi letture

Una situazione quasi paradossale per il Milan quelle delle ultime ore. Oggi la squadra rossonera è pronta a scendere in campo a Praga per affrontare lo Slavia nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, gara cruciale per la stagione rossonera, eppure a Milano e in Italia non si fa che parlare dell'inchiesta fatta scattare dalla Procura di Milano sulla cessione del club che ha portato a perquisizioni a Casa Milan e Furlani a esser iscritto sul registro degli indagati, insieme al suo predecessore Ivan Gazidis. Per questo oggi Il Giornale titola così: "Il Diavolo del Cardinale, a Praga si gioca l'Europa ma non è in vendita".

In una stagione già non facile a livello di risultati, un po' altalenanti, Pioli è partito a capo della delegazione rossonera verso la Repubblica Ceca con un fardello in più. Ciononostante il tecnico rossonero ieri in conferenza stampa ha tranquillizzato l'ambiente: "Il club ci ha dato serenità e noi abbiamo fiducia nella sua correttezza". Inevitabilmente il gruppo squadra pensa alla partita di questo pomeriggio e si isola da tutte le chiacchiere extra campo che non lo riguardano. D'altro canto RedBird afferma: "Proprietari al 99%. Nessuna trattativa per la cessione del controllo". Dunque nessuna parte del Milan è in vendita.