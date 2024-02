Il Giornale scrive in vista dell'Europa League: "Milan contro il tabù"

vedi letture

Tutti gli occhi stasera sono puntati su San Siro dove il Milan darà il via al suo percorso in Europa League, competizione in cui i rossoneri vogliono fare bene e tentare di arrivare in fondo. Non sarà facile non solo per la concorrenza ma anche per i precedenti storici: il Diavolo non ha mai alzato questo trofeo. Questo è certo uno stimolo in più ma nessuno, anche rose più quotate, hanno fallito. Per questo Il Giornale questa mattina titola così: "Milan contro il tabù".

Nel sottotitolo aggiunge: "Parte l'assalto al trofeo stregato: il Rennes primo ostacolo verso l'ex Coppa Uefa sfuggita anche a Sacchi e Capoello". A dimostrazione del fatto che Pioli e il Milan vogliono arrivare in fondo, nel sottotiolo viene anche aggiunto: "Pioli schiera tutti i titolari".