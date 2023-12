Il Giornale si interroga sui rossoneri: "Qual è il vero Milan?"

La "retrocessione" in Europa League ha generato la prevedibile divisione all'interno dei tifosi rossoneri: c'è chi crede nella competizione come una possibilità di riscatto ma di contro c'è chi non è per nulla affascinato. E così questa mattina Il Giornale, parlando di Milan, si è interrogato così: "Qual è il vero Milan?"

La risposta forse ancora non si sa. Anche perchè l'unica costante della stagione rossonera sono stati gli infortuni, fino a questo momento. E non avere a disposizione tutta la rosa, con molti giocatori appena arrivati per fare il salto di qualità, è stato un fattore determinante in negativo. Intanto oggi potrebbe essere l'Ibra-day a Milanello con il ritorno dello svedese per la prima volta da quando è stato nominato Senior Advisor.