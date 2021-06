Il Giornale su Donnarumma: "Il doppio muro dell’Italia a protezione di Gigio: imbattuto e in silenzio"

Il Giornale in edicola oggi titola così su Donnarumma: "Il doppio muro dell’Italia a protezione di Gigio: imbattuto e in silenzio". Il portiere azzurro non ha subito nemmeno una rete nelle prime tre partite dell'Europeo. Fuori dal campo, invece, è rimasto finora in silenzio, non ha ancora parlato del suo addio al Milan e del suo imminente passaggio al PSG, con cui ha già svolto le visite mediche.