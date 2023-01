Il Giornale su Milan e Inter: "Fisico pieno di cerotti e testa al derby d'Arabia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di questa mattina de Il Giornale ha provato ad analizzare la situazione di Milan e Inter in questo weekend, dopo una settimana non felicissima per entrambe le compagini e alla vigilia di un derby asiatico che metterà in palio il primo trofeo stagionale. Il titolo recita: "Milan e Inter in trappola. Fisico pieno di cerotti e testa al derby d'Arabia". Le infermerie delle due milanesi sono abbastanza piene: il Milan ha recuperato sia Origi che Kjaer e farà un tentativo per portare in panchina a Riyad anche Ante Rebic. In casa Inter sono rientrati gli allarmi Calhanoglu e Barella. Comunque rimangono ancora diversi giocatori out. Per i rossoneri la lista è lunghissima e pesante a partire da Maignan e continuando con Krunic, Florenzi, Ibrahimovic e Ballo-Tourè. Per i nerazzurri ancora non è chiarissimo lo status fisico di Lukau e Brozovic. Oggi sia Milan che Inter in campo in A per evitare che il Napoli metta anche la seconda mano sullo scudetto già a gennaio: ma concentrarsi con il pensiero di un derby che vale un trofeo non sarà facile.