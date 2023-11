Il Giornale su Milan e Juve: "Caccia all'Inter con due trappole"

Milan e Juventus sono all'inseguimento dell'Inter che guida la classifica di Serie A con un buon distacco: +6 sui rossoneri e +2 sui bianconeri. Per questa ragione nè la squadra di Pioli nè quella di Allegri può permettersi troppi passi falsi, se vuole restare al passo con i nerazzurri. Oggi scenderanno in campo entrambe le formazioni, il compito è mettere pressione a Simone Inzaghi e la sua banda ma anche evitare scivoloni. Il Giornale infatti titola così: "Caccia all'Inter con due trappole".

Il Milan sarà ospite del Lecce che al Via del Mare quest'anno ha un ottimo rendimento, mentre la Juventus ospiterà un Cagliari che sembra finalmente entrato in forma in questo campionato. Due partite che possono nascondere grandi insidie se non affrontate con il giusto approccio.