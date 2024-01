Il Giornale su Rafa Leao: "San Siro aiutami a fare pace"

Rafael Leao nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Sassuolo è stato sostituito nel corso della ripresa e ha abbandonato il campo tra alcuni fischi piovuti dalle tribune rossonere. Puntuale è arrivata su Sky Sport un'intervista al portoghese, registrata verosimilmente prima della partita, in cui Leao ringrazia per la pressione ricevuta dai tifosi: "La pressione dei tifosi è positiva, senza di loro non sarei al top".

Per questo Il Giornale, nell'edizione odierna, sfrutta queste parole di Leao e titola sul portoghese: "San Siro aiutami a far pace". Se davvero la pressione dei tifosi lo ha aiutato, dopo i fischi ricevuti ci si aspettano grandi risposte da Leao in campo. Già da stasera contro il Cagliari - anche se parte dalla panchina.