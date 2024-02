Il Giornale sulla sconfitta rossonera: "Il Milan buca a Monza"

Nella città che ospita il tempio della velocità, il Milan si è andato metaforicamente e sportivamente a schiantare. Ed è per questo che Il Giornale questa mattina per commentare la prestazione brutta dei rossoneri contro il Monza, propone questo titolo-metafora: "Il Milan buca a Monza". I rossoneri sbandano con giocatori non in forma in campo e nonostante la rincorsa furiosa del secondo tempo, appena trovano il pareggio, cadono rovinosamente sotto i colpi di un Monza più fresco ed estremamente cinico.

Nel sottotitolo vengono stabilite le colpe: "Turnover choc di Pioli: sotto 2-0 fa mea culpa con tre cambi all'intervallo. I rossoneri in 10 pareggiano, poi il crollo. Niente sorpasso alla Juve". Le scelte iniziali di Pioli finiscono sotto la lente di ingrandimento, specialmente dopo che lo stesso allenatore, cambiando tre uomini alla pausa, ammette di fatto l'errore. E così la Juventus guadagana addirittura un punto sui rossoneri.