Il Giornale - Tegola Milan, Biglia salta Juve e Lazio

Da sei settimane a due mesi: sono questi i tempi di recupero per Lucas Biglia. Come riporta il quotidiano Il Giornale, il centrocampista è stato sottoposto ieri a una risonanza magnetica che ha mostrato la lesione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro. Tra 15 giorni saranno svolti nuovi accertamenti. L’argentino era uscito dall’allenamento di rifinitura prima di Milan-Genoa in stampelle. Biglia salterà le sfide contro Juventus e Lazio.