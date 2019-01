Il Giornale - Tensione Higuain, il Milan non dorme sonni tranquilli

Il clima di tensione creato attorno a Higuain non permette al Milan di dormire sonni tranquilli. Lo scrive stamane il quotidiano Il Giornale, che aggiunge: la volontà del club sarebbe quella di non privarsi del Pipita, a meno che lo stesso non si presenti in campo contro Sampdoria e Juventus con la stessa voglia vista nell’ultimo mese e mezzo. Le parole di Leonardo non chiudono le porte a nessuno scenario: un’eventuale cessione di Higuain costringerebbe il Milan a gettarsi sul mercato alla ricerca di un attaccante del medesimo peso, cosa quasi impossibile da immaginare già a gennaio. La pista Morata, comunque, rimane aperta