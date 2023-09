Il Giornale titola: "Applausi solo per Tonali. Il Milan resta a secco e perde i pezzi"

Il Giornale oggi in edicola ha titolato così in merito allo 0-0 maturato ieri pomeriggio a San Siro tra Milan e Newcastle: "Applausi solo per Tonali". Poi nel sottotitolo ha aggiunto: "Il Milan resta a secco e perde i pezzi".

Le mani dei tifosi rossoneri si spellano solo per il grande ex della partita Sandro Tonali che viene salutato all'ingresso in campo e alla sua uscita da scrosci di applausi e cori in suo onore. Sono gli unici veri applausi della partita: i tifosi rossoneri non possono gioire per un gol, nonostante il Milan crei molto, e anzi tremano in attesa di avere novità sulla salute di Mike Maignan uscito per un infortunio muscolare.