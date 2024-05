Il Giornale titola: "Conte, la colpa di non essere straniero. Ma non solo"

"Conte, la colpa di non essere straniero. Ma non solo": titola così questa mattina l'edizione odierna de Il Giornale che spiega che il Milan starebbe cercando un tecnico straniero per il post-Pioli perchè a Milanello ci sono pochi giocatori italiani e spesso i difetti di comunicazione hanno costituito un problema. I nomi che circolano però non sembrano scaldare più di tanto la tifoseria milanista che continua a sognare un solo nome, cioè quello di Antonio Conte

Ma perchè il Milan non va sull'ex ct azzurro che ha sapere di essere disponibile all'incarico? C'è chi parla di questioni economiche perchè Conte è un allenatore che pretende un ingaggio elevato e un mercato molto costoso. Ma in realtà, sempre secondo Il Giornale, l'ostilità dichiarata a Conte è una questione quasi ideologica: perché appartiene a quella categoria, tipo Maldini, che ama attribuire al proprio lavoro i successi e ad altrui la responsabilità delle sconfitte.