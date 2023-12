Il Giornale titola così dopo il Sassuolo: "Il Milan di Pioli si salva"

Il Milan vince con il Sassuolo ma non si può dire abbia convinto a livello di prestazione. È quello che pensa anche Il Giornale di questa mattina che per parlare della sfida di San Siro, titola così: "Il Milan di Pioli si salva". La sensazione è che il gol di Pulisic, il sesto di questo campionato, abbia veramente salvato i rossoneri da quella che poteva essere un'altra partita complicata.

Nel sottotitolo si legge: "Basta un gol di Pulisic contro il tabù Sassuolo. I rossoneri ritrovano la vittoria, non il gioco". Questo è il punto, ma per la situazione psicologica dei rossoneri, a fine partita uniti insieme in un abbraccio sotto la Sud, per ora va bene così, l'importante è che venga data continuità al risultato.