Il Giornale titola così dopo la rimonta del Lecce: "Il Milan si butta via"

Il Milan, che sembrava essere uscito dalle sabbie mobili con la splendida vittoria in Champions contro il Psg, si è ributtato a capofitto nelle difficoltà subendo la rimonta incredibile del Lecce nel secondo tempo, cosa che era già avvenuta a Napoli un paio di settimane fa. Per questo Il Giornale oggi titola così: "Il Milan si butta via". Dopo un gran primo tempo, nella ripresa i rossoneri non scendono in campo, sprecano, e si fanno rimontare due reti, venendo salvati dal Var all'ultimo secondo che annulla il gol della vittoria pugliese.