Il Giornale titola: "Due tabù e una battuta. Pioli crede nella ripartenza"

Anche Il Giornale questa mattina commenta le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Ma non solo, si concentra anche sulla difficoltà storica dei rossoneri di giocare contro l'Udinese. Il titolo, infatti, recita così: "Due tabù e una battuta. Pioli crede nella ripartenza". Il sottotitolo aggiunge carne al fuoco: "L'Udinese e Cioffi da esorcizzare. E fra lepri, cacciatori, guardie e ladri, il tecnico sceglie 'tana libera tutti'".

Da una parte c'è l'Udinese che ha sconfitto il Milan a San Siro all'andata, che non perde dal 2020 in Friuli con i rossoneri, guidata da Gabriele Cioffi che in tre precedenti non ha mai perso contro il Diavolo. Dall'altra c'è un sogno rimonta da coltivare non troppo ad alta voce, con tutti che si preoccupano di Inter e Juventus. Dunque se nella visione di Allegri, i nerazzurri sono "i ladri" e i bianconeri le "guardie", per Pioli dice che: "Da ragazzino mi piaceva giocare a nascondino e poi fare tana libera tutti". Messaggio chiaro.