Il Giornale titola: "Il Diavolo rinato tra follia e lezioni"

vedi letture

Anche Il Giornale questa mattina si occupa di Milan, due giorni dopo la pazza partita di Marassi che ha consegnato la testa della classifica ai rossoneri. Il titolo recita: "Il Diavolo rinato tra follia e lezioni". Una gara vinta, per finire in testa alla graduatoria, con Giroud portiere non se l'aspettava proprio nessuno.

Così come non si aspettava nessuno che i rossoneri potessero essere davanti di due punti all'Inter dopo che i nerazzurri, acclamati da più parti come la miglior squadra di Italia, li avevano battuti per 5-1. Il campionato è ancora lunghissimo e può succedere di tutto ma i rossoneri hanno dimostrato di aver imparato la lezione e di essere riusciti a compattarsi per superare un primo momento difficile.