Il Giornale titola: "Il Milan del 'pendolo': Maignan giù, Jovic su"

Questa mattina l'edizione de Il Giornale analizza la situazione in casa rossonera che mette in mostra due facce ben diverse della stessa medaglia. Da una parte Mike Maignan che è l'emblema, almeno nelle ultime tre partite, di un reparto difensivo in affanno (27 gol subiti), dall'altra Luka Jovic che invece è il simbolo di un attacco che, in un modo o nell'altro, porta a casa la giornata (46 gol fatti). Il titolo del quotidiano generalista è dedicato proprio a questi due calciatori.

Il Giornale scrive: "Il Milan del 'pendolo': Maignan giù, Jovic su". Nel sottotitolo poi si legge: "Il portiere dopo i fattacci di Udine sembra in crisi. L'attaccante accolto con scetticismo è esploso". Maignan, dopo i cori di Udine, sembra essere andato in down: errori con Udinese, Bologna e Frosinone tutti molto simili. I suoi preparatori, stando a quanto riportato, tranquillizzano: "E' tranquillo e sereno". Storia opposta per Jovic che ora sogna il rinnovo a fine stagione.