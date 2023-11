Il Giornale titola in vista del Psg: "L'inferno del Diavolo"

Il Giornale questa mattina, per presentare la cruciale sfida tra Milan e Psg, ha titolato così: "L'inferno del Diavolo". La gara di questa sera sarà un vero Inferno e non solo per il clima ostile che i tifosi rossoneri riserveranno a Donnarumma e a tutta la squadra francese. I rossoneri si giocano tutto questa sera, al di là della classifica, anche per ritrovare se stessi: Pioli stesso ieri in conferenza stampa ha parlato di bivio, il primo crocevia stagionale. Intanto si intensificano i colloqui tra Ibra e Cardinale: per lo svedese ci sarebbe pronto, per il quotidiano generalista, un ruolo da general manager.