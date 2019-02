Quattro partite abbordabili (sulla carta) nelle prossime cinque: Cagliari, Empoli e Sassuolo a San Siro, più la trasferta con il Chievo ultimo in classifica. Fa eccezione solo la partita in casa dell’Atalanta. Come riporta il quotidiano Il Giornale, che parla di "esame di maturità" per il Milan, Gattuso sa bene che l’assalto alla Champions passa da questo filotto.