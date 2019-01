Il Giornale titola: "Milan, difesa blindata e Piatek arma in più"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Milan, difesa blindata e Piatek arma in più". Rino Gattuso sembra aver finalmente sistemato la fase difensiva dei rossoneri, che sono riusciti a mentenere la porta inviolata in sei delle ultime nove partite giocate (solo tre reti subite dal 9 dicmebre a oggi). Nel girone di ritorno, il Diavolo avrà anche un'arma in più in attacco, cioè Krzysztof Piatek, la cui "cattiveria" può fare molto comodo alla formazione milainista.