Il Giornale titola: "Milan-Lazio da dentro o fuori. Ma per il Diavolo"

Il Giornale questa mattina in edicola, nelle sue pagine dedicate allo sport, titola così sulla sfida tra Milan e Lazio che si giocherà alle 15 questo pomeriggio: "Milan-Lazio è ormai da dentro o fuori. Ma per il Diavolo". Uno spareggio fondamentale per i rossoneri contro una diretta concorrente per la qualificazione nell'Europa che conta: oggi la squadra di Pioli è addirittura sesta in classifica e una non vittoria oggi a San Siro rischia di compromettere tutto. La sfida ha il sapore anche di prova generale in vista della semifinale di andata di Champions League contro l'Inter in programma mercoledì.