Il Giornale titola: "Milan nel suo habitat con Pioli alla Ancelotti e Leao versione Gullit"

Il Milan è in semifinale di Champions League: un accostamento di parole che non è mai stato strano, ma che negli ultimi anni lo è diventato con i rossoneri che hanno perso l'abitudine a frequentare i piani alti della massima competizione europea. Per questo motivo oggi Il Giornale titola: "Milan nel suo habitat". E lo fa aggiungendo: "Con Pioli alla Ancelotti e Leao versione Gullit".

Nel suo pezzo Franco Ordine sottolinea come negli anni si sia creato il Dna europeo rossonero che sta venendo riportato alla luce anche da alcuni paragoni come quello Leao-Gullit, alimentato dall'azione fotocopia a Napoli del portoghese rispetto a una dell'olandese di più di trent'anni fa. Oppure il paragone Pioli-Ancelotti: l'attuale allenatore del Milan non è paragonabile come stile a Sacchi che aveva portato idee innovatrici ma è più vicino a Carletto, puntando sulle prestazioni dei suoi givoani calciatori da far crescere nel tentativo di creare una dinastia.