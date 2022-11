Il Giornale titola: "Milan tra saga Maldini ed «effetto Serra»"

MilanNews.it

L'edizione di questa mattina de Il Giornale ha dedicato il consueto spazio al Milan, che oggi giocherà contro lo Spezia nell'anticipo serale. Il titolo recita così: "Milan tra saga Maldini ed «effetto Serra»". La partita con la squadra ligure allenata da Luca Gotti, infatti, rappresenta il ritorno da avversario di Daniel Maldini, figlio di Paolo, passato in prestito allo Spezia che fu la squadra a cui segnò l'anno scorso il suo primo gol in Serie A e con la maglia del Milan. Sicuramente ci saranno grandi emozioni. Ma è anche una partita che sa di rivincita per i rossoneri che a gennaio hanno perso in maniera rocambolesca proprio contro i liguri in un finale di gara segnato dall'errore, divenuto ormai celeberrimo, dell'arbitro Serra. In tutto questo il Milan deve dimenticare ufficialmente Torino, già messa da parte con la vittoria in Champions.