Il Giornale titola: "Milan, una fatica inutile. Beffato dal Toro in dieci e Coppa Italia già finita"

Il Giornale uscito questa mattina in edicola, nelle sue pagine dedicate allo sport non usa mezzi termini per descrivere l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia maturata ieri sera per mano del Torino: "Una fatica inutile. Beffato dal Toro in dieci e Coppa Italia già finita". Uno dei quattro obiettivi dei rossoneri per questa stagione è già sfumato e soprattutto con il fatto che la gara è andata ai supplementari e sono entrati man mano tutti i titolari, anche le forze non sono state dosate quanto Pioli probabilmente sperava. Il tutto un po' inutilmente, visto il risultato finale che ha estromesso i rossoneri dalla competizione.