Il Giornale titola: "Monza, Milan e... cuore. Sfida che solo il Diavolo vuol vincere a tutti i costi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di oggi Il Giornale titola così sulla sfida di questo pomeriggio: "Monza, Milan e... cuore. Sfida che solo il Diavolo vuol vincere a tutti i costi". Assolutamente una questione di cuore come emerso anche dalle parole pronunciate ieri da Silvio Berlusconi. Il titolo fa riferimento al fatto che lo stesso Cavaliere, diviso in due, ha pronosticato: "Spero nel pari". E lo stesso Monza se dovesse uscire dal campo con un punto in saccoccia, certamente non si straccerebbe le vesti. Chi deve portarsi a casa i tre punti a tutti i costi è il Milan che deve sfruttare l'onda positiva dell'ultima settimana e continuare la sua rincorsa alla Champions League.