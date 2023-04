Il Giornale titola: "Mou il muto e «papà» Pioli. Tra Roma e Milano un ponte da Champions"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche Il Giornale questa mattina presenta la sfida per la Champions tra Milan e Roma, cruciale per la rincorsa alle prime quattro posizioni. Il titolo del quotidiano generalista recita: "Mou il muto e «papà» Pioli. Si alza tra Roma e Milano un ponte da Champions". La sfida è tra Mourinho che continua nel suo silenzio stampa nelle vigilie di campionato e anche ieri non ha parlato in conferenza; e Pioli che invece si è definito come un padre per tutti i suoi giocatori. Modi di porsi diversi ma l'obiettivo è lo stesso e per questo oggi si daranno battaglia: il quarto posto.