Primo posto in solitaria, con ancora 4 giornate da giocare, e firme preliminari per la cessione vicine. Ecco i motivi per cui questa mattina Il Giornale titola: "Per il Diavolo d'Arabia la festa è doppia". Il Milan rimane capolista, in attesa dell'ultimo mese di fuoco che deciderà le sorti del campionato. Sul fronte società, però, arrivano ulteriori conferme che tra Investcorp ed Elliott siamo vicini alle prime firme che potrebbero arrivare già nella giornata di venerdì. Per il closing, che equivale al passaggio definitivo delle azioni, bisognerà invece aspettare verosimilmente la fine della stagione. La cifra dell'operazione è quella già più volte ricordata di 1.1 miliardi di euro.