Il Giornale titola sulla prestazione del Milan: "Diavolo batticuore"

Il Milan non ha offerto una prestazione pienamente convincente nell'ottavo di finale di andata di Europa League contro lo Slavia Praga: i rossoneri hanno sì vinto per 4-2 ma hanno anche perso l'opportunità di estendere maggiormente il vantaggio non sfruttando il fattore campo ma soprattutto la superioritàm numerica per un'ora di gioco, in cui, anzi, hanno subito pure due gol evitabili. Una prestazione da montagne russe, come il Milan ha abituato i suoi tifosi quest'anno. Ed è per tale motivo che questa mattina Il Giornale commenta così: "Diavolo batticuore".

Nel sottotitolo viene aggiunto: "Slavia in 10 dal 26'. Il Milan prima ne approfitta e poi si complica la vita. All'85' Leao offre a Pulisic il gol della tranquillità". Se sarà effettivamente della tranquillità è tutto da capire, visto il buon atteggiamento dei cechi e il clima che aspetterà la squadra di Pioli all'Eden Arena di Praga tra una settimana. Nonostante il 3-1 a fine primo tempo, nella ripresa i rossoneri non entrano con la cattiveria di chiudere la qualificazione e alla fine con questo atteggiamento permettono allo Slavia di sfruttare l'occasione per accorciare ulteriormente le distanze.