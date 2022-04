Il Giornale titola: "Tra presente e futuro, i rossoneri guardano Berardi e Origi"

MilanNews.it

Nell'edizione odierna de Il Giornale, si parla di mercato. Con il futuro di Zlatan Ibrahimovic incerto, il Milan si guarda attorno per rimpolpare il reparto offensivo. I nomi più in voga sono quelli di Divock Origi, in scadenza con il Liverpool al termine della stagione, e Domenico Berardi. Per il belga, secondo il quotidiano oggi in edicola, è pronto un contratto quadriennale da 3.5 milioni a stagione più circa 500mila euro di bonus. Per Berardi invece, che sostituirebbe Messias nel caso quest'ultimo non venga riscattato, la strada è ancora in salita: la richiesta del Sassuolo sarebbe di 30 milioni.