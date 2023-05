Il Giornale: "Uno-due in 11 minuti: l'Inter vince 2-0 l'andata del derby d'Europa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Uno-due in 11 minuti: l'Inter vince 2-0 l'andata del derby d'Europa" scrive Il Giornale in prima pagina, dedicando spazio alla vittoria dell'Inter sul Milan in Champions League. Semifinale d'andata tutta di marca interista: i gol di Dzeko e Mkhitaryan in avvio di match condannano la formazione di Stefano Pioli, senza Leao, che ora dovrà tentare l'impresa nel match di ritorno.