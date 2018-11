Il Giornale - Verso Euro 2020, Gigio e Romagnoli nel blocco di Mancini

Il 21 marzo inizierà il cammino della Nazionale azzurra verso l’Europeo. Come riporta il quotidiano Il Giornale, quattordici sembrano essere i calciatori già sicuri di far parte del blocco di Mancini e che di fatto hanno prenotato un posto nell’eventuale lista dei 23 in caso di qualificazione a Euro 2020. Tra questi ci sono Donnarumma (titolarissimo tra i pali) e Romagnoli (prima alternativa al duo Chiellini-Bonucci), mentre Caldara deve convincere il commissario tecnico. Conti potrebbe essere tra i nuovi inserimenti, al contrario di Bonaventura, che, dopo l’infortunio, rischia di finire nel dimenticatoio.