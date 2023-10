Il Giorno titola in apertura: "Delusione Milan e Napoli"

vedi letture

"Delusione Milan e Napoli. L'Inter batte la Roma dopo i fischi a Lukaku". Così in apertura Il Giorno, che sintetizza la giornata di Serie A giocata ieri con la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi contro la squadra di Mourinho, che vale il ritorno in vetta in solitaria, e il pareggio tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Rudi Garcia, che non accontenta nessuno.