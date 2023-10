Il girone si complica e il Milan lo sa. Il CorSport riporta: "A Parigi per vincere"

Con il secondo 0-0 consecutivo del Milan in Champions e la contemporanea Caporetto del PSG in casa del Newcastle, i rossoneri ora vedono la situazione del gruppo complicarsi pericolosamente con all'orizzonte due sfide contro i parigini. Se da un lato la sconfitta in Inghilterra ne ha minato le certezze e confermato il momento di passaggio, dall'altro li obbligherà a risollevarsi quanto prima.

Nonostante questo il Milan, già nel post partita di Dortmund, ha le idee chiarissime: "A Parigi per vincere", riporta il Corriere dello Sport. Queste le parole di Pioli: "Sappiamo che in questo girone non si può sbagliare un colpo: è il migliore a livello di qualità e prestigio dei club".