Il Mattino convinto: "Batosta Osimhen, salta il Milan"

Il Mattino , giornale con base a Napoli, questa mattina ha fatto il punto sulla situazione di Victor Osimhen , attaccante azzurro in forte dubbio per la sfida di andata di Champions League contro il Milan. Questo il titolo del quotidiano generalista che scrive convinto: "Batosta Osimhen, salta il Milan".

Secondo le indiscrezioni che arrivano direttamente dalla città partenopea, dunque, l'attaccante nigeriano non dovrebbe farcela per San Siro dal momento che anche ieri si è allenato a parte, senza correre nemmeno con le riserve ed evitando contrasti o accelerazioni. Il massimo che può fare Spalletti è recuperarlo per la panchina: ma a Napoli vogliono evitare guai peggiori.