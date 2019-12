Il Mattino: "Milan, colpo a Bologna"

Il Mattino oggi in edicola dedica spazio al Milan, titolando: "Colpo a Bologna". Bologna in festa per Mihajlovic: l'allenatore serbo torna in panchina dopo quasi due mesi (l'ultima volta sul campo della Juventus) ma questa volta a casa sua. Ma a far festa è il Milan che prende i tre punti (3-2) con le reti di Piatek su rigore ed Hernandez, ai rossoblù riesce soltanto di dimezzare lo svantaggio grazie a un'autorete dello stesso difensore francese e al gol nel finale su rigore di Sansone.