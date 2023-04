Il Mattino: "Napoli, idea Elmas 'falso nueve': Attacco da inventare con il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Napoli, idea Elmas 'falso nueve': Attacco da inventare con il Milan", si legge in apertura sull'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano fa il punto sulle possibili scelte di Spalletti nella sfida di domani sera contro il Milan: Luciano, orfano di Osimhen e Simeone, medita una soluzione inedita per il match di Champions. In bilico anche Raspadori.