Il Mattino - Napoli, spunta il nome di Pioli per la panchina

Il cammino del Napoli in campionato prosegue da San Siro, dove domenica sera è in programma il big match contro il Milan. E proprio sulla panchina rossonera siede l'allenatore che sarebbe finito nel mirino degli azzurri per il futuro: "Premio Champions: la promessa di DeLa. Casting, spunta Pioli", si legge sulla prima pagina de Il Mattino.

Questi i numeri di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

TOTALE PANCHINE: 219

VITTORIE: 122

PAREGGI: 51

SCONFITTE: 46

GOL SEGNATI: 394

GOL SUBITI: 251