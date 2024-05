Il Mattino: "Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli"

"Panchina Napoli: frenata per Conte, risale Italiano. Stallo Pioli" scrive Il Mattino in edicola stamani. Dopo il lungo corteggiamento cala il gelo nella trattativa con l'ex commissario tecnico della nazionale mentre l'attuale allenatore della Fiorentina ha dato massima disponibilità ad Aurelio De Laurentiis. Piace anche Gasperini ma l'allenatore dell'Atalanta ha preso tempo e il patron del Napoli non sembra intenzionato ad aspettare. Stallo anche con Pioli che non sa se riuscirà a ottenere la risoluzione dal Milan.