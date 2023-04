Il Mattino provoca: "Arbitraggio a senso unico"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Mattino, giornale con sede a Napoli, ha portato in prima pagina l'andata di Champions League tra Milan e Napoli che ha visto vincenti i rossoneri grazie al gol di Bennacer. Il titolo dice: "Operazione rimonta", quella che la squadra di Spalletti tenterà al ritorno del Maradona fra 6 giorni. Nell'occhiello si legge anche una stoccata alla direzione dell'arbitro Kovacs: "Arbitraggio a senso unico". Giudizio forse un po' affrettato dal momento che la direzione si gara è stata ambigua da entrmabe le parti, come testimonia - per fare un solo esempio - l'intervento di Lobotka su Saelemaekers in area del Napoli nei minuti finali.