Il Mattino sicuro in prima pagina: "Osi out, niente a miracolo a Milano"

L'edizione odierna de Il Mattino, quotidiano con sede a Napoli, ha dedicato la sua prima pagina alle condizioni di Victor Osimhen, in dubbio per la gara di andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli. Questa la sicurezza espressa in prima pagina dal quotidiano partenopeo: "Osi out, niente miracolo a Milano". Secondo Paolo Taormina, autore del pezzo, l'attaccante nigeriano non recupererà per la gara di San Siro. Oggi il Napoli non si allena, nei prossimi giorni si capirà meglio.