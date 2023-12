Il mercato è sempre più vicino, il CorSport: "Il Milan in cerca di innesti per la campagna europea"

Manca meno di una settimana a Natale, questo vuol dire che il mese di gennaio è vicino e con esso il mercato di riparazione. In questa stagione sarà un momento molto importante per il Milan che dovrà cercare di colmare alcune lacune che si sono venute a creare specialmente a causa dei troppi infortuni. Ma non solo.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha titolato: "Il Milan in cerca di innesti per la campagna europea". Se i rossoneri vogliono competere per l'Europa League, dei rinforzi devono essere presi in considerazione. In difesa è quasi obbligatorio: o si punta sul ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal, oppure si spingerà per Lenglet tenando di convincere Aston Villa e Barcellona. L'arrivo di Miranda come vice Theo potrebbe essere anticipato. Anche in attacco però potrebbero esserci volti nuovi, con Serhou Guirassy che rimane il primo nome della lista, in virtù della clausola molto appetibile: circa 18 milioni.