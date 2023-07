Il mercato rossonero non è finito, il CorSport: "Dopo Musah, sprint per Calafiori"

Firmati in meno di due settimane Reijnders, Okafor e Chukwueze e con in vista la conclusione dell'affare che porterà a Milano anche Yunus Musah, il Milan non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Ecco perché il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Milan, dopo Musah, sprint per Calafiori". Come riportato, da domani ogni giorno potrebbe essere il Musah-day a Milano con i rossoneri che spenderanno un totale di 20 milioni per assicurarsi il centrocampista in forza al Valencia.

Una volta chiuso l'americano, Furlani e il team mercato potranno virare su Riccardo Calafiori, terzino del Basilea individuato per il ruolo di vice-Theo Hernandez. Presto potrebbe essere presentata un'offerta agli svizzeri che, curiosità, hanno già cominciato il loro campionato.