Il mercato sotto la lente: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi sul Milan

vedi letture

Con il Milan ormai certo del secondo posto e con sole due partite da giocare in questa stagione contro il Torino (ultima trasferta) e contro la Salernitana (ultima gara in casa e ultima del campionato), tutti i discorsi si concentrano definitivamente sul calciomercato tra rinforzi di campo e rinforzo in panchina. In particolare questa mattina, sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati e usciti in edicola, si parla dei possibili colpi in entrata ma anche di quelli in uscita.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso titola facendo due nomi per il Diavolo: "Fofana e Royal, pronti 50 milioni". Nel sottotitolo viene aggiunto questo: "Milan: i colpi per centrocampo e difesa. Si tratta con Monaco e Tottenham". Tuttosport invece si concentra su chi potrebbe uscire e scrive: "Un Milan in bilico. Maignan-Theo, grana rinnovo". Nel lungo sottotitolo si legge: "Intesa lontana: su portiere ed esterno c'è il Bayern. Si accettano proposte 'alla Tonali' anche per Leao. Il caso Camarda". Poi una notazione anche sull'allenatore: "Conte trova la porta chiusa". Il Corriere dello Sport non scrive nulla sulla sua prima pagina inerente ai rossoneri. Il QS invece riprende le parole di Giroud: "Milan nel cuore, vado negli Usa". Nel sottotitolo si aggiunge sul possibile sostituto: "C'è Sesko in pole".