Il Messaggero - Gazidis sicuro: per la prossima stagione Gasperini in pole

Il Milan pensa già al tecnico della prossima stagione. Il futuro di Rino Gattuso è infatti segnato e non sarà lui l'allenatore rossonero dell'anno prossimo, a prescindere dal quarto posto e dalla qualificazione in Champions League. L'amministratore delegato del club di via Aldo Rossi, Ivan Gazidis, vuole Gian Piero Gasperini che a Bergamo sta facendo dei veri e propri miracoli e non è sa escludere che possa essere proprio lui l'allenatore del futuro. A riportarlo è Il Messaggero.