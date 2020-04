Il Messaggero: "Il calcio resta in sospeso"

"Il calcio resta in sospeso", titola il quotidiano Il Messaggero nella sua sezione sportiva. La palla resta in mano alla politica, ma ora appare un po' meno prigioniera. La netta posizione del governo degli scorsi giorni, infatti, si è fatta più morbida. Si riprenderà, seppur in maniera graduale. Per le partitelle dovremo aspettare ancora un po'. Per ora verrà dato il via libera agli allenamenti individuali (per due settimane). È stato lo stesso ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ad annunciarlo durante il Question Time al Senato. Le date? La speranza dice 4 maggio, l'ottimismo porta a pensare l'11, la ragione il 18. Anche perché c'è il problema dei giocatori all'estero e non ancora rientrati. Entro lunedì Spadafora renderà nota la decisione.