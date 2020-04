"Il governo: il calcio non può riprendere già ad aprile". Questo il titolo che si legge nel taglio alto della prima pagina del quotidiano Il Messaggero in merito alla data fissata per la ripresa degli allenamenti: "Il calcio non fa eccezione e si riscopre meno forte. Il governo è andato dritto per la sua strada: ci si potrà tornare ad allenare dal 4 maggio".